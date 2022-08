Farmabedrijven pompten miljarden in onderzoek naar baanbrekend medicijn, maar Limburgse dokters vinden “oplossing van 8 euro”

Een Limburgs team van hartspecialisten is erin geslaagd om een behandeling voor hartfalen te bedenken die “de levens van miljoenen mensen gaat veranderen”. Alleen al in België worden elk jaar 200.000 mensen erdoor getroffen. Grote farmabedrijven pompten al miljarden in de zoektocht naar hét medicijn. Maar de Belgische dokters vonden een oplossing voor 8 euro per dag, met bestaande medicijnen.