Gratis zonnepanelen voor een op de vijf gezinnen? CD&V komt met opvallend voorstel tegen “blinde subsidie voor energieconsumptie”

Gratis zonnepanelen op je dak, en in ruil afstappen van het sociaal tarief voor elektriciteit: dat is het aanbod dat CD&V wil doen aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Want het sociaal tarief is “een blinde subsidie voor energieconsumptie”, belastinggeld dat we beter kunnen steken in “structurele oplossingen”. Op dit moment zit bijna een op de vijf gezinnen op het sociaal tarief.