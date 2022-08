Schooljaar start nu al in Wallonië (en zal ook pas in juli eindigen)

In het Franstalig onderwijs is het schooljaar maandag al gestart. De leerlingen starten het schooljaar niet langer traditioneel op 1 september, maar wel op de laatste maandag van augustus. Dit schooljaar is dat dus op 29 augustus.

Het schooljaar eindigt ook niet langer op 30 juni, maar op de eerste vrijdag van juli. De volgende zomervakantie start dus op 7 juli 2023.

De Franse gemeenschapsregering wilde de zomervakantie al langer inkorten. Volgens experten is die namelijk te lang voor de meeste kinderen. In ruil daarvoor komt er wel telkens een week bij in de herfst- en de krokusvakantie. Het schooljaar wordt op die manier heringedeeld in blokken van telkens zeven weken les afgewisseld met twee weken vakantie.

In Vlaanderen verandert er voorlopig niets. Het schooljaar start op 1 september en loopt tot eind juni. Volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is er momenteel geen draagvlak om het schooljaar anders in te delen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf ook al te kennen dat het onderwijs andere katten te geselen heeft, zoals de kwaliteit van het onderwijs en het lerarentekort. Hij is ook niet van plan om daarover nog overleg te organiseren. Wel beloofde de minister de ontwikkelingen aan de andere kant van de taalgrens op te volgen.

Ook in het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap blijft de huidige kalender behouden.

