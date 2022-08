Meer dan uur file na ongeval met vrachtwagen op E17 in Zwijndrecht (archiefbeeld) — © fvv

Het ongeval is volgens het Verkeerscentrum een klassieke kop-staartaanrijding bij een beginnende file. Een bestelwagen reed er omstreeks 6.30 uur achteraan in op een vrachtwagen. Verschillende betrokkenen raakten door de klap gekneld en moeten uit hun voertuig worden bevrijd.

(lees verder onder de tweet)

Door het ongeval zijn de midden- en rechterrijstrook richting Antwerpen versperd. Omstreeks 8 uur zorgt dat al voor een file vanaf Sint-Niklaas. Vanuit Gent richting Antwerpen kies je daarom beter voor de E34, richting Hasselt is omrijden via Brussel een alternatief. Vanuit het Waasland richting Antwerpen of Hasselt kan je beter voor de N16 en Temsebrug (en vervolgens de A12) kiezen.