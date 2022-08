OPROEP. Laat jouw vraag over je energiefactuur beantwoorden door experts

Gezinnen kijken met angst naar de volgende factuur, sommige bedrijven gooien de handdoek in de ring. De premier roept het Overlegcomité bijeen, in de hoop een oplossing te vinden voor de torenhoge energieprijzen. Met welke vragen zit jij over je energiefactuur? Wij laten de meest voorkomende en interessante vragen beantwoorden door experts.