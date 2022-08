Heers/Diepenbeek

Geen eerste schooldag op 1 september, wel op maandag 29 augustus. De hervorming van het Waalse schooljaar, met een kortere zomervakantie en een extra week herfst- en krokusvakantie, is ingezet. “Dat de paasvakantie verzet is naar mei, weten we nu pas”, zegt mama Sanne uit Heers.