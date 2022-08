Naaktlopers zetten drukke markt in stadscentrum op stelten: “Die blikken van de mensen als we passeren: zalig”

Tot jolijt van heel wat passanten hebben tijdens de erg drukke Zondagsmarkt in het centrum van Genk zo’n tien mannen in hun blootje de blok rond gelopen. Op verschillende plaatsen werden ze op applaus onthaald.

Gelachen dat ze hebben. Niet alleen de deelnemers die in adamskostuum door de Stationsstraat, de Marktstraat en de Klokstraat liepen, maar ook de bezoekers van de zomerse Zondagsmarkten. Het laatste dat je op een rommelmarkt verwacht, is dat er een hele rij mannen je naakt zullen passeren. Onherkenbaar met helm, achter een zonnebril of met een pet. De wet laat immers nog geen ruimte voor dit soort fratsen. Neen, geen statement of protest, maar gewoon voor de lol.

En het is niet de eerste keer. Ook in het verleden hebben een groep vrienden afgesproken dat ze op het drukste moment van de week in hun blootje de blok rond zouden lopen. Wat aanvankelijk als een weddenschap begon, is uitgedraaid op een traditie. De afgelopen twee jaar was er geen Naked Run, om de simpele reden dat er ook geen Zondagsmarkt was. Het ziet er in ieder geval naar uit dat het geenszins de laatste keer zal zijn. Integendeel, verwacht wordt dat er komend jaar nog meer deelnemers aan de meet staan.

Applaus

“Die blikken van de mensen als we passeren. Zalig”, zegt één van de deelnemers schuddebuikend. “De meesten zijn in eerste instantie heel erg verbaasd en moeten meteen daarop lachen. Maar er zijn er ook die niet weten hoe te reageren en een beetje ongemakkelijk staan te kijken. Mensen die er kwaad om zijn, hebben we bij mijn weten nooit gehad. Misschien ook wel omdat het allemaal heel snel gaat. Grappig is het ook als we applaus krijgen. En dat gebeurt in die kleine ronde wel meer. De lol is nog groter als we achteraf onze ervaring delen. En dan hebben we het vooral over de reacties die we gezien hebben.”

Ook de uitbaters van de Camargue in de Stationsstraat, waar de naaktlopers starten en weer aankomen, vinden het hilarisch. “We hebben de krantenknipsels die in de loop van de jaren er het gevolg van zijn allemaal opgehangen. Allemaal beleven we er plezier aan zonder dat iemand kwaad wordt gedaan.”(cn)