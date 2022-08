In de zoektocht naar het verlichten van de torenhoge energiefactuur gaan de blikken vandaag opnieuw richting Europa. De roep om gezamenlijk een vuist te maken met behulp van een groepsaankoop of een prijsplafond, klinkt steeds luider. Maar hoe realistisch is een Europese oplossing, en waarom verloopt de samenwerking zo stroef?