Zeven doden bij drie schietpartijen in de Verenigde Staten

Bij drie schietpartijen de afgelopen uren in de Verenigde Staten zijn zeven doden gevallen. In Detroit doodde een schutter zondag drie mensen, in Houston vielen ook drie doden en bij een derde schietpartij in Indianapolis bezweek een Nederlandse militair aan zijn verwondingen.

De dader van de schietpartij in Detroit werd opgepakt. Korpschef James White liet aan journalisten weten dat de drie eerste slachtoffers van de schutter, twee vrouwen en een man, zondagochtend op verschillende plaatsen werden neergeschoten. Er werd ook een vierde persoon neergeschoten. Drie slachtoffers zijn overleden, een vierde overleefde de schietpartij. De schoten lijken “vrij willekeurig” te zijn afgevuurd, aldus korpschef White. Zondagavond laat liet de burgemeester van Detroit, Mike Duggan, weten dat de schutter werd opgepakt.

Nog op zondag lieten de autoriteiten in Houston, in Texas, weten dat een man drie mensen had neergeschoten, nadat hij eerst hun huizen in brand had gestoken. “De verdachte heeft jammer genoeg verschillende huizen in brand gestoken, gewacht tot de bewoners hun huis verlieten en op hen geschoten”, zei korpschef Troy Finner tijdens een persconferentie. Ook de brandweer moest dekking zoeken. De politie kwam uiteindelijk tussenbeide en schoot de man neer.

En in Indianapolis, tot slot, is een Nederlandse militair gewond geraakt en in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de Nederlandse Defensie. Drie militairen raakten daarbij gewond, maar de twee andere zijn bij kennis en aanspreekbaar.

De militairen behoren tot het Korps Commandotroepen. De commando’s zijn in de staat Indiana op oefening. De schietpartij gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) voor het hotel waar de Nederlandse commando’s verblijven, in de vrije tijd van de militairen.