Belgische langetermijnrente weer boven 2 procent

De Belgische tienjaarsrente staat opnieuw boven de 2 procent. Maandagmiddag kwamen er 10 basispunten bij, tot een rentetarief van 2,132 procent. Dat is opnieuw dicht bij het niveau van juni, toen de Belgische tienjaarsrente boven de 2,4 procent uitkwam, het hoogste niveau sinds 2014. Een hogere langetermijnrente is slecht nieuws voor de schatkist én maakt ook woonkredieten duurder.

De Belgische langetermijnrente is niet de enige die maandag verder omhoog koerste. De opwaartse beweging is in heel Europa te zien. Ook de Duitse tienjaarsrente, de ‘Bund’ die geldt als referentie in de eurozone, steeg met 10 basispunten tot bijna 1,5 procent. Italië ziet zijn tienjaarsrente zelfs boven de 3,7 procent uitkomen, Griekenland boven de 3,9 procent.

Ook de kortetermijnrentes stijgen, tot niveaus geleden van 2007, bericht het financiële persagentschap Bloomberg. Dat heeft het over “een globale trend”, ingegeven door de Amerikaanse en Europese centrale banken. Die gaven de voorbije dagen de boodschap dat ze hun monetaire beleid verder zullen verstrakken om de hoge inflatie te bekampen. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell kan het nog een tijdje duren voor de inflatie onder controle is en zal de Fed-reactie mogelijk pijn doen bij consumenten en bedrijven. De Finse bankgouverneur had het dit weekend over “een aanzienlijke rentestap in september door de ECB”.

Een reactie op de financiële markten bleef maandag niet uit: aandelenbeurzen zakken en de obligatierentes gaan de hoogte in.

Een hogere rente is geen goed nieuws voor de Belgische schatkist, die dan meer moet betalen als ze geld ophaalt op de financiële markten. Ook de woonkredieten zijn traditioneel gekoppeld aan de OLO (lineaire overheidsobligaties, red.). Lenen voor een huis is de voorbije maanden al flink duurder geworden; de rentedaling in juli was slechts van korte duur en leidde niet meteen tot fors goedkopere woonkredieten.