Oekraïens tegenoffensief in Cherson lijkt begonnen: Kiev meldt dat het bres geslagen heeft in frontlinie in Zuid-Oekraïne

Het Oekraïense leger is in het zuiden van het land aan een tegenoffensief begonnen. Vooral rond de stad Cherson werden de voorbije dagen meerdere aanvallen opgetekend. “We hebben een bres geslagen in de frontlinie rond Cherson”, klinkt het bij de strijdkrachten.

gjs Bron: BELGA, The Guardian, The New York Times

Het Oekraïense offensief in het zuiden zou eenheden van de pro-Russische separatisten en de Russische troepen achteruit hebben gedwongen, laat een woordvoerder van de zuidelijke Oekraïense strijdkrachten weten. Het tegenoffensief werd al enkele dagen verwacht, maar nu lijkt het echt op gang te zijn gekomen.

“We zijn vandaag met offensieve acties gestart in verschillende richtingen, waaronder in de regio Cherson”, zei Natalia Humeniuk, woordvoerster van de strijdkrachten, bij openbare omroep Suspilne. Meer details wilde ze daar niet over geven. Ze zei enkel nog dat de Oekraïense aanvallen “zonder twijfel de vijand verzwakt hebben”.

Vertrekken

Dat zuidelijke commando van het Oekraïense leger vraagt alle inwoners van het gebied om te vertrekken, zodat ze niet in de strijd verwikkeld geraken. In de afgelopen week zouden ruim tien Russische munitiedepots zijn vernietigd. Ook beschoot Oekraïne de afgelopen tijd de bruggen over de Dnjepr bij Cherson om de bevoorrading van Russische militairen via de Krim te bemoeilijken.

De Oekraïense leiding zinspeelde al maanden op een grote tegenaanval, hopend op voldoende westers militair materieel. Vooral de stad Cherson en de regio errond werd daarbij genoemd: het is de enige Oekraïense hoofdstad die Rusland heeft kunnen innemen tijdens de oorlog.

Rusland begon ruim zes maanden geleden zijn invasie in Oekraïne en veroverde grote delen in het oosten en zuiden. De Russen hadden in 2014 al het zuidelijke schiereiland Krim van Oekraïne afgepakt.