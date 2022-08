Uniek: vader, zoon en kleinzoon verjaren op dezelfde dag: “Het is het mooiste geschenk dat je kunt krijgen”

Arno met de kleine Willem in zijn armen en de fiere opa Steven. Alle drie verjaren ze op dezelfde dag. — © if

Dat de kleine Willem net op zondag geboren werd, was ook voor de ouders een grote verrassing. “Oorspronkelijk was Willem namelijk uitgerekend voor 11 september”, vertelt de trotse papa Arno. “Maar zaterdagavond kreeg Hilke buikpijn en na contact met het ziekenhuis adviseerden ze ons om toch maar binnen te komen.”

Op dat moment dacht het koppel echter nog steeds niet dat hun kleine spruit die nacht het levenslicht zou zien. “Maar aangezien de geboorte van onze dochter Frauke (5) via een keizersnede gebeurde, wilden de artsen geen risico nemen en besloten ze om niet langer te wachten en Willem op de wereld te zetten.”

Ontroerend

En zo werd de kleine Willem, een flinke jongen van 48 centimeter en 3,250 kilogram, op 28 augustus iets voor 3 uur geboren in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Op dezelfde dag als zijn vader 24 jaar geleden. “We hadden er op voorhand nog grapjes over gemaakt en gezegd dat het wel tof zou zijn, maar we hadden er niet op gerekend dat hij ook effectief op dezelfde dag geboren zou worden”, glundert de vader.

Ook opa Steven kreeg zondag bij het wakker worden het mooiste verjaardagscadeau ooit. “Toen ik wakker werd zag ik een berichtje van Arno. Er stond: ‘Gelukkige verjaardag, opa’, met een foto van Willem erbij. Mooier wordt een verjaardag natuurlijk niet. Het was erg ontroerend”, zegt hij met een brede lach.

Allebei beseffen ze ook hoe uniek deze situatie is. “Ik heb het ondertussen al eens opgezocht en ik vond slechts één familie ergens in de buurt van Sint-Niklaas waar er ook drie generaties op dezelfde dag verjaren”, zegt Steven. “Je zou dan ook bijna denken dat we er om doen”, grinnikt Arno. “Al is dat helemaal niet het geval.”

Veel reacties

“Het is wel heel tof om dit mee te maken en ook best wel speciaal”, vindt opa Steven. “Ik denk dat veel mensen dat trouwens ook vinden, want we kregen enorm veel reacties. Zelfs van onze burgemeester.”

Vanaf nu zal er op 28 augustus dan ook elk jaar driedubbel feest zijn bij de familie Desmet. “Toen ik jonger was, vierde ik mijn verjaardag vaak in de weide achter ons huis. Dan kwamen vrienden langs en kwam ook mijn vader er rond middernacht meevieren. Volgend jaar zal het een nog groter feestje worden”, besluit Arno.