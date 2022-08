Grootste Oostenrijkse energieleverancier in problemen door gascrisis

Wien Energie ontkende in de media dat het insolvabel was. “Neen, Wien Energie is niet insolvabel of bankroet.” Wien Energie en Wien Stadtwerke zijn economisch gezonde ondernemingen, aldus het bedrijf. Daarnaast wees Wien Energie op gelijkaardige problemen waarmee Duitse energieleveranciers kampen.

