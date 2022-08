Chinese man (32) koopt paard in Europa en rijdt er via Vlaanderen mee terug naar huis

Een citytrip met het vliegtuig, de bus of de auto door Europa: dat is niks nieuws voor de meeste toeristen, maar de Chinees Xu Zhixian (32) gaat nog een stapje verder. Samen met zijn paard Furion legt hij gemiddeld 30 kilometer per dag af tot hij de Oost-Chinese zee bereikt, zo’n 8.000 kilometer verderop. “Het idee kwam zomaar toen ik aan het reizen was”, vertelt Zhixian.

Het is een grappig en opvallend beeld: Xu Zhixian (32) die met zijn paard Furion poseert aan de Brabofontein voor het stadhuis van Antwerpen. Het duo is niet op daguitstap, maar wel onderweg naar Oost-China, zo’n 8.000 kilometer verderop. Xu studeerde en werkte 13 jaar lang in Italië en Noorwegen.

Hij heeft ondertussen bijna elk land in Europa bezocht en besloot begin dit jaar om op reis te vertrekken. “Toen iemand me vroeg waarom ik te paard naar China wou rijden, zei ik dat er geen specifieke of speciale reden achter zat. Het idee kwam zomaar toen ik aan het reizen was”, vertelde Xu aan een Chinese nieuwszender. (Lees verder onder de foto)

Xu Zhixian en Furion naast de Brabofontein in Antwerpen. — © Instagram

30 kilometer per dag

Xu en Furion zijn hun avontuur op 20 februari in Lalín (Spanje) begonnen. “Ik heb hem de Chinese naam Suisui (uitgesproken als sweiswei) gegeven, omdat hij graag het bovenste deel van gras- en graangewassen eet. De naam Furion kreeg hij van zijn eerste eigenaar in Spanje. Het weerspiegelt ‘Fury and Furious’, omdat hij nogal gewelddadig kan zijn als hij honger heeft of moe is”, schrijft hij op Instagram.

Het duo pauzeerde al in steden zoals Bordeaux, Orléans en Parijs en maakte ook een vierdaagse tussenstop in Deinze, Gent en Antwerpen. Per dag leggen ze slechts 30 kilometer per dag af, geen sneltempo om naar de Chinese grens te trekken dus. “Als ik alleen zou gaan wandelen, kost het me zes uur om 30 kilometer per dag af te leggen. Furion en ik doen er tussen de 10 en 12 uur over, omdat hij onderweg veel moet eten. Na een half jaar hebben we 2.500 kilometer afgelegd”, vertelt hij op Douyin. (Lees hieronder verder)

650.000 likes

Hoewel Xu momenteel ‘maar’ 1500 volgers heeft op Instagram, heeft zijn wereldreis met Furion meer bekijks op Douyin, de Chinese versie van Tiktok. Zijn video’s worden massaal gedeeld onder de hashtag “Man uit Shandong koopt een paard in Europa en rijdt ermee terug naar huis”. Zijn eigen profiel kan ondertussen op meer dan 650.000 likes rekenen.

Je zou denken dat De Chinese man een ervaren ruiter is, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Xu Zhixian spendeerde drie maanden aan lessen met een paardenverkoper voor hij de knoop doorhakte om met Furion aan zijn avontuur te beginnen. En om geld te besparen op accommodatie kocht Xu een slaapzak, opblaasbare matras en tent om ’s nachts buiten te overnachten. “Ik geef minder dan 600 euro per maand uit, inclusief kosten voor de verzorging van mijn paard” vertelt hij op Douyin.

Geen haast

Xu en Furion zijn momenteel in Nederland en reizen verder door naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Daarna verlaten ze Europa via Turkije, om langs Iran en Afghanistan het Aziatische continent te bereiken. “Wanneer we in China zullen zijn? Dat weet ik niet. Ik denk dat we nog anderhalf jaar onderweg zullen zijn voor we langs Xinjiang richting de Oost-Chinese zee trekken. We hebben in ieder geval geen haast en wandelen rustig verder aan een tempo van 30 kilometer per dag. Uiteindelijk willen we overal van het landschap genieten.”

De avonturen van Xu Zhixian en Furion kan je volgen op Instagram via @furion_and_xuzhixian.