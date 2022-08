Aanhangers van invloedrijke Iraakse geestelijke al-Sadr dringen ambtswoning premier binnen

Tientallen aanhangers van de invloedrijke sjiitische Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr zijn maandagnamiddag het regeringspaleis binnengedrongen. In dat paleis bevindt zich onder meer de ambtswoning van de premier. De bestorming komt er enkele uren nadat al-Sadr heeft aangekondigd dat hij de politiek gaat verlaten. Na de verkiezingen van oktober 2021 zit het land nog steeds zonder premier of regering.

Het leger heeft een totaal uitgaansverbod afgekondigd, dat al om 15.30 uur (plaatselijke tijd) is ingegaan.

In de strikt beveiligde groene zone van de Iraakse hoofdstad is het al enkele weken onrustig. Ook maandag betogen daar weer duizenden van al-Sadrs aanhangers. Volgens getuigen zijn de betogers bezig betonnen barrières te verplaatsen, om meer mensen de groene zone binnen te laten komen. Anderen roepen: “Het volk wil het regime omverwerpen”.

In de groene zone van Bagdad bevinden zich verschillende regeringsgebouwen en ambassades. Ook het parlementsgebouw, dat eerder deze maand werd bezet, bevindt zich ook in die groene zone. Al-Sadr had na de bezetting van het parlement woorden van lof voor de indringers, omdat ze aan de basis stonden van een “radicale verandering”.

Sadrs partij werd de grootste bij de verkiezingen van oktober, maar het lukte daarna niet om tot een regering te komen. De sjiitische partijen, waarvan Sadrs partij er een is, slagen er maar niet in een akkoord te vormen over de aanstelling van een nieuwe premier en regering.

Het is lang niet de eerste keer dat Sadr zijn vertrek uit de politiek aankondigt..