Skeyes zoekt opnieuw luchtverkeersleiders

Kandidaten moeten onder meer staatsburger zijn van de Europese Unie, in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs en ze mogen niet ouder zijn dan 30 jaar. Wie slaagt voor een reeks tests en onderzoeken, kan aan de eigenlijke opleiding beginnen. Die duurt een tweetal jaar, waarbij de kandidaat-luchtverkeersleider al een loon krijgt.

Wie de hele procedure met succes doorloopt, is verzekerd van een job als luchtverkeersleider bij skeyes, in Steenokkerzeel, Oostende, Antwerpen, Luik of Charleroi. Wie in de eerste drie jaar na de opleiding opstapt, kan verplicht worden een deel van de opleidingskost terug te betalen.

Skeyes lanceert twee tot drie keer per jaar een selectieprocedure voor nieuwe luchtverkeersleiders. Het overheidsbedrijf leidt het vliegverkeer van en naar Belgische luchthavens in goede banen, net als een deel van de vluchten over België en het Groothertogdom Luxemburg. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar (in precoronatijden).

Meer informatie op www.skeyes.be.