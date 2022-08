Khattabi herinnert aan meer dan 1 miljard euro op geblokkeerde rekening voor klimaatbeleid, minister wil dossier op Overlegcomité bespreken

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) herinnert eraan dat er meer dan 1 miljard euro op een geblokkeerde nationale rekening staat dat kan worden gebruikt voor klimaatbeleid. Ze wil dat het Overlegcomité zich woensdag over het dossier buigt, zodat de verschillende regeringen het eens kunnen worden over de verdeling van het geld en het naar energiebesparing bij de gezinnen kan gaan.

Het bedrag is afkomstig van de veiling van emissierechten op de Europese ETS-markt. Omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is tussen de federale overheid en de regio’s voor de periode 2021-2030, blijft het geld geblokkeerd.

Een half jaar geleden al stelde minister Khattabi voor het geld te verdelen volgens de verdeelsleutel uit het oude akkoord, al is ze naar eigen zeggen bereid aan tafel te gaan zitten over een globaal akkoord, indien Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) liever daarop mikt. Het is Demir die de onderhandelingen voorzit.

LEES OOK. En u dacht dat uw energiefactuur fors steeg: kapper betaalt bijna 17.000 euro meer voor energie

“Wat er voor mij toe doet, is dat de middelen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de gezinnen en bedrijven. Ik vraag daarom dat het Overlegcomité de zaak zou bespreken en opdracht zou geven om te versnellen in de onderhandelingen”, aldus de Ecolo-minister.