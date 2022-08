Is Russische defensieminister Sjojgoe in ongenade gevallen bij Poetin?

Volgens het Britse ministerie van Defensie is de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe op een zijspoor beland, nu de invasie van Oekraïne stokt. De legerleiding zou president Poetin rechtstreeks op de hoogte houden over de oorlog in Oekraïne. Defensiespecialist Roger Housen analyseert de situatie op het terrein.

“De berichten over Sjojgoe heb ik ook gelezen, maar voorlopig is er geen formele bevestiging. Feit is dat hij nog altijd op de stoel van minister van Defensie zit”, zegt oud-kolonel Roger Housen. “Het is algemeen bekend dat Poetin over lijken gaat. Als Sergej Sjojgoe niet voldoet, zou de president hem al lang aan de kant hebben geschoven, zoals de voorbije zes maanden verschillende generaals en admiraals overkomen is.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het ontslag van de minister van Defensie zou bovendien aan de Russische bevolking het signaal geven dat de zogenaamde ‘speciale operatie’ in Oekraïne niet verloopt zoals gewenst. “Dat is wellicht hét doorslaggevende argument waarom Sjojgoe nog minister is, met name om lastige vragen van de publieke opinie te vermijden.”

Ook de persoonlijke band tussen Vladimir Poetin en Sergej Sjojgoe speelt een rol. “Ze trokken samen de Siberische taiga in en lieten zich met ontblote borst fotograferen aan het kampvuur, terwijl ze visten of met de boot voeren. Dat doet Poetin niet met zomaar met iedereen.” De president had Sjojgoe zelf uit de administratie geplukt en aangesteld tot minister van Noodsituaties. “Die taak heeft Sjojgoe goed volbracht, in die mate dat het staatshoofd Sjojgoe in 2012 bevorderde tot minister van Defensie, en dat zonder enige ervaring met legeraangelegenheden.”

(Lees verder onder de foto)

Een beeld uit de zomer van 2017: Poetin en Sjojgoe tijdens een uitje in het zuidwesten van Siberië. — © AP

Volgens het Britse ministerie van Defensie zou Sjojgoe net wegens dat gebrek aan ervaring niet goed liggen bij zijn soldaten. “Beroepssoldaten kijken altijd met enig wantrouwen naar hun minister, wanneer hij een beslissing moet nemen over puur militaire aangelegenheden. Toch is het maar de vraag in hoeverre Sjojgoe zelf effectief knopen doorhakt, hij moet vooral uitvoeren wat het Kremlin hem opdraagt.”

Drogreden

Vorige week liet Sjojgoe weten dat de trage voortgang in de oorlog opzettelijk was omdat de Russische troepen voorzichtig te werk moesten gaan om burgerslachtoffers te vermijden. “Dat is een drogreden”, weet Housen.

(Lees verder onder de foto)

© BELGAIMAGE

Enkele weken geleden beschuldigde Amnesty International het Oekraïense leger van inbreuken op het internationaal humanitair recht. De mensenrechtenorganisatie concludeerde in een rapport dat de Oekraïeners eigen burgers in gevaar brengen door “bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in dichtbevolkte woonwijken, waaronder scholen en ziekenhuizen”. Dat leidde er volgens Amnesty toe dat “burgerobjecten in militaire doelen veranderen”. Sjojgoe klopt zich nu op de borst dat zijn leger wél alles in het werk zou stellen om burgerslachtoffers te vermijden.

“De feiten op het terrein vertellen een ander verhaal. De Russische opmars in de Donbas is vastgelopen, terwijl aanvallen worden uitgevoerd op depots, luchtmachtbasissen en spoorwegknooppunten verder achter de frontlijn. Dit doet de oorlogskansen niet plots omslaan, maar heeft een impact op het herbevoorraden en ontplooien van Russische troepen”, besluit Housen.