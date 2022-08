Tweehonderd kardinalen bespreken nieuwe grondwet in Vaticaan

Ongeveer 200 kardinalen hebben paus Franciscus maandag ontmoet tijdens een plenaire vergadering in het Vaticaan. Op de bijeenkomst, die twee dagen duurt, wil de paus de nieuwe grondwet van het Vaticaan bespreken. De “Praedicate Evangelium” is sinds begin juni van kracht.

Veel informatie over de bijeenkomst heeft de Heilige Stoel nog niet gegeven. Ook maandag blijft de communicatie beperkt. “In het Vaticaan, in aanwezigheid van de Heilige Vader Franciscus, is de vergadering van de kardinalen over de nieuwe apostolische grondwet Praedicate Evangelium aan de gang”, klinkt het.

Dinsdag vindt een slotmis plaats, die openbaar is.

Paus Franciscus wil het bestuursapparaat van de Heilige Stoel hervormen, en de nieuwe grondwet maakt deel uit van dat plan. Hij wil onder meer de Vaticaanse autoriteiten openstellen, zodat bijvoorbeeld ook leken of vrouwen toegang krijgen tot leidinggevende functies.

Voor velen gaan de plannen van de paus echter niet ver genoeg. Een groep vrouwen protesteerde maandagochtend naast de Sint-Pietersbasiliek. Ze eisen meer zeggenschap voor vrouwen.