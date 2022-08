“Producenten vullen hun zakken, terwijl die van de consument leegraken.” Guido Camps, ex-directeur van energiewaakhond CREG, is niet te spreken over de “waanzinnige bedragen voor iets wat amper geld kost”, zoals elektriciteit van zonne-energie of windmolens, en komt met een oplossing: de prijs van elektriciteit loskoppelen van die van gas. Het klinkt simpel, maar toch is niet iedereen voor. Waarom niet?