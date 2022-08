Opnieuw schoten gelost in beveiligde groene zone in Iraakse hoofdstad

Er zijn maandag schoten gelost in de beveiligde groene zone in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat stellen journalisten van AFP ter plaatse vast. Eerder op de dag drongen aanhangers van de invloedrijke Iraakse geestelijke Moqtada al-Sadr de ambtswoning van de premier binnen.

Volgens getuigen waren het tegenstanders van al-Sadr die de schoten losten.

In de groene zone van Bagdad bevinden zich verschillende regeringsgebouwen en ambassades. Ook het parlementsgebouw, dat eerder deze maand werd bezet, bevindt zich in die groene zone. Al-Sadr had na de bezetting van het parlement woorden van lof voor de indringers, omdat ze aan de basis stonden van een “radicale verandering”.

Sadrs partij werd de grootste bij de verkiezingen van oktober, maar het lukte daarna niet om tot een regering te komen. De sjiitische partijen, waarvan Sadrs partij er een is, slagen er maar niet in een akkoord te vormen over de aanstelling van een nieuwe premier en regering.