Geen Laura De Neve en Jody Vangheluwe voor laatste WK-kwalificatiewedstrijden van Red Flames

De Red Flames nemen het in de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden vrijdag op tegen Noorwegen en dinsdag tegen Armenië. Bondscoach Ives Serneels kan daarbij niet rekenen op centrale verdediger Laura De Neve (Anderlecht) en ook rechtsachter Jody Vangheluwe ontbreekt. Zij moesten de selectie verlaten vanwege een blessure en worden niet vervangen. De Belgen staan voorlopig tweede in hun groep, waardoor ze recht hebben op barrages en zicht houden op hun eerste WK-deelname ooit in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.