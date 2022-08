Politie opent vuur op bevolking op Madagaskar: 14 doden en 28 gewonden na protest over ontvoering albinokind

“Negen mensen stierven ter plaatse”, verklaart Tango Oscar Toky, hoofdarts van het plaatselijke ziekenhuis. Van de 33 gewonden die werden opgenomen, zijn er 5 in het ziekenhuis overleden.

Het is onrustig op het eiland sinds vorige week een kind met albinisme verdween. De autoriteiten vermoeden dat het is ontvoerd. In de afgelopen jaren verdwenen heel wat personen met albinisme in verschillende dorpen in het land. Op Madagaskar lopen mensen met albinisme het gevaar dat ze ontvoerd en vermoord worden voor hun lichaamsdelen, omdat men gelooft dat zij geluk brengen wanneer ze gebruikt worden tijdens rituele moorden. De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties uitte eerder dit jaar nog hun bezorgdheid over de verdwijning van personen met albinisme in het land, meestal gaat het om kinderen. De VN riep daarom de overheid op Madagaskar op om mensen met albinisme beter te beschermen.

Na de ontvoering afgelopen week zijn al vier verdachten gearresteerd, maar de bewoners zijn vastbesloten om het recht in eigen handen te nemen.

Ongeveer 500 mensen trokken naar het politiebureau en eisten dat de verdachten aan hen werden overgedragen. Volgens een bron onderhandelde de politie met de dorpelingen, maar probeerden ze de lokalen binnen te dringen. De politie gebruikte rookbommen om de menigte uiteen te drijven en loste schoten in de lucht. Daarbij zouden dus verschillende mensen geraakt zijn.