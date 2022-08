Baseballkaartje van Mickey Mantle is met 12,5 miljoen dollar duurste sportsouvenir ooit

Een oud baseballkaartje van Mickey Mantle, uit 1952, is op een veiling verkocht voor 12,6 miljoen dollar. Het is daarmee het duurste collectors item ooit uit de sportwereld. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN op basis van het veilinghuis Heritage Auctions.

Het bedrag dat werd neergeteld voor het kaartje, is bijna het dubbele van het vorige record: 7,25 miljoen dollar voor een zeldzaam baseballkaartje van Honus Wagner, van ongeveer honderd jaar oud. Het is ook meer dan de 9,3 miljoen dollar die werd neergeteld voor het truitje van voetbalster Diego Maradona, toen hij scoorde ‘met de hand van god’ op het WK in 1986.

Volgens CNN is het kaartje van Mickey Mantle zo veel waard omdat het zo goed bewaard is gebleven. De getalenteerde baseballster speelde zeventien jaar bij de New York Yankees. In 1974 kreeg hij een plaatsje in de Baseball Hall of Fame. Mantle overleed in 1995.

De verkoper van het sportsouvenir heeft alvast een goede deal gedaan: hij kocht het kaartje in 1991 voor ‘slechts’ 50.000 dollar.