Schutter doodt twee mensen in supermarkt in Amerikaanse staat Oregon

In de Amerikaanse staat Oregon heeft een schutter afgelopen weekend twee mensen doodgeschoten in een supermarkt. Dat bevestigt de politie van de stad Bend.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat een schutter zondagavond (plaatselijke tijd) op de parkeerplaats voor de supermarkt het vuur opende, vervolgens de winkel binnenliep en minstens twee mensen doodde. Een andere persoon, vermoedelijk de schutter, werd ook dood aangetroffen in de winkel. De politie loste zelf geen schoten.

Ook in andere Amerikaanse steden vonden afgelopen weekend dodelijke schietpartijen plaats, onder meer in New York en Chicago. De Verenigde Staten kampen al lang met veel wapengeweld. Volgens de laatste gegevens van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC werden in 2020 in de VS ongeveer 20.000 mensen doodgeschoten, ofwel meer dan 50 per dag.

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan dinsdag in een lang geplande toespraak in Wilkes-Barre in de staat Pennsylvania de kwestie van het wapengeweld aan te kaarten.

© AP