Elon Musk vraagt voormalig hoofd beveiliging Twitter te getuigen

Miljardair Elon Musk heeft het voormalige hoofd van beveiliging bij Twitter, die het sociale netwerk ervan beschuldigd heeft kwetsbaarheden in zijn beveiligingssysteem weg te moffelen en te liegen over de strijd die het bedrijf voert tegen nepaccounts, formeel gevraagd om documenten voor te leggen en te getuigen in de juridische procedure tussen Musk en Twitter.