KV Oostende verhuurt Makhtar Gueye aan Zaragoza, deal zal zo’n 3,8 miljoen euro opleveren

KV Oostende is verlost van Makhtar Gueye (24). De spits wordt verhuurd aan de Spaanse tweedeklasser Real Zaragoza.

In eerste instantie gaat het om een huur van zo’n 300.000 euro maar er is een quasi verplichte aankoopoptie. Als Zaragoza promoveert dan wordt ze gelicht door de Spaanse club. Indien niet dan is het Miami, de Amerikaanse moederclub van Zaragoza, die de optie zal lichten. In principe zal de hele deal Oostende zo’n 3,8 miljoen euro opleveren. De kustploeg betaalde zelf 1 miljoen voor Gueye, die vorig seizoen nog twaalf keer scoorde.

Het Franse Brest en MLS-club Miami toonden eveneens interesse, maar de Amerikaanse eigenaars van Zaragoza trekken aan het langste eind.

Er moest een oplossing gevonden worden voor dit eigenzinnige karakter. Bij KVO vertrekt ook de overbodige spits Marko Kvasina naar Polen, terwijl Ndicka, Boonen, Koziello en Patoulidis ook weg zouden mogen. Zelf kijkt de kustploeg nog uit naar een extra verdediger. (jug)