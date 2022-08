Duitse diplomaat op de vlucht na moord op zijn Belgische echtgenoot in Brazilië

Het Braziliaanse gerecht heeft maandag de Duitse consul in Rio de Janeiro, die beschuldigd wordt van de moord op zijn Belgische echtgenoot, op de lijst van voortvluchtigen van Interpol laten zetten. De diplomaat was een dag eerder naar Duitsland gevlucht.

In een communiqué stelt de rechtbank van Rio de Janeiro dat de rechter “de preventieve hechtenis had bevolen van de Duitse consul Uwe Herbert Hahn, die beschuldigd wordt van de moord op zijn echtgenoot, de Belg Walter Henri Maximilien Biot, op 5 augustus”. Aangezien de verdachte “zondag naar Duitsland is vertrokken”, heeft de magistraat besloten hem “op de lijst van voortvluchtigen van Interpol te plaatsen”, aldus de rechtbank.

De diplomaat zat sinds 6 augustus in voorhechtenis, maar kwam vorige week vrij nadat de openbare aanklager de termijn zou hebben laten verstrijken om een strafprocedure op te starten, wat het parket betwist. Zijn paspoort werd niet afgenomen.

De diplomaat was begin augustus gearresteerd in zijn flat in Rio de Janeiro nadat het levenloze lichaam van zijn echtgenoot daar was aangetroffen. De Duitser had laten uitschijnen dat zijn man plots onwel was geworden, was gevallen en vervolgens overleden. De speurders vonden echter bloedsporen in de hele woning en uit de autopsie bleek dat een klap op het achterhoofd tot de dood had geleid .

Volgens de Braziliaanse media vormden de Duitser en de Belg al 23 jaar een koppel, en woonden ze al vier jaar in Rio.