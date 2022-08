Al zeker 23 doden in Irak na bestorming van regeringspaleis

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn de rellen tussen de rivaliserende sjiitische groepen in de groene zone, waar regeringsinstellingen en ambassades zijn gevestigd, dinsdag opnieuw begonnen. Bij de gevechten zijn sinds maandag al 23 aanhangers van de sjiitische leider Moqtada al-Sadr gestorven, zo schrijft persagentschap AFP op basis van medische bronnen. Minstens 380 mensen raakten gewond.

In Irak, waar ondertussen een avondklok geldt vanaf 19 uur, zijn maandag honderden aanhangers van de invloedrijke geestelijke Moqtada al-Sadr het regeringspaleis binnengedrongen. De bestorming kwam er enkele uren nadat al-Sadr had aangekondigd dat hij de politiek gaat verlaten. Na de verkiezingen van oktober 2021 zit het land nog steeds zonder premier of regering.

De situatie escaleerde snel en bij geweld in de groene zone van Bagdad werden aanvankelijk zeker 15 dodelijke slachtoffers gevallen. Dat aantal is intussen nog verder opgelopen. Na een rustige nacht, zijn de rellen tussen de aanhangers van al-Sadr en de volgelingen van Hashd al-Shaabi opnieuw gestart. Franse persagentschap AFP spreekt van 23 doden op basis van medische bronnen.

Ook 700 gewonden

Door heel Bagdad klinkt het geluid van raketten en automatische wapens. Zeker vier raketten zijn ingeslagen in de groene zone. Iraakse media spreken zelf van 30 doden en 700 gewonden, onder wie 110 leden van de veiligheidstroepen. In de stad heerst nu een straatverbod. Dinsdag gaan de overheidsgebouwen dicht, zo meldt het Iraaks staatspersbureau INA.

De jongste ontwikkelingen verergeren de politieke impasse nog waarin het land zich bevindt. Irak heeft sinds de verkiezingen in oktober 2021 nog steeds geen nieuwe premier of regering verkozen. De sjiitische partijen slagen er niet in om het eens te worden over de manier waarop premier en regering benoemd moeten worden.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft inmiddels opgeroepen tot “kalmte” in Irak en drong er bij alle partijen op aan dat ze “onmiddellijk stappen ondernemen om de situatie te deëscaleren en alle geweld te vermijden”, luidt het in verklaring van zijn woordvoerder.

© AP

© AFP

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS