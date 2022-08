Kritische Russische soldaat vraagt asiel aan in Frankrijk

Een Russische soldaat die in een verhaal op internet kritiek uitte op het Russische offensief in Oekraïne, heeft in Frankrijk politiek asiel aangevraagd. De 34-jarige Pavel Filatjev vocht twee maanden in Oekraïne. Hij arriveerde zondag via Tunesië in Frankrijk en heeft inmiddels een gesprek gehad bij het Franse bureau voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen.