Anderlecht mikt op Amadou Diawara van AS Roma, in 2019 nog 21 miljoen waard: “Medische testen werden al afgelegd”

Anderlecht heeft besloten om de jonge middenvelders Marco Kana en Kristian Arnstad nog te omringen met een meer ervaren controlerende middenvelder. De club heeft een shortlist samengesteld en bovenaan staat de naam van Amadou Diawara (25).

De Guineeër zit op een zijspoor bij AS Roma en mag weg. Nochtans betaalde de club van José Mourinho in 2019 nog 21 miljoen voor hem aan Napoli en ze gaven hem ook een jaarsalaris van 4 miljoen bruto. In zijn eerste seizoen speelde Diawara vaak, vorig jaar mocht hij maar 8 keer meer meedoen en nu heeft hij geen uitzicht op speelminuten meer.

Anderlecht analyseert samen met Roma een definitieve overgang. Tussen de clubs is er een akkoord in de maak. De speler moet wel nog zijn fiat geven. In Italië klinkt het al dat Diawara zijn medische testen zou hebben doorstaan en dat er een akkoord is voor 3 miljoen (met een doorverkooppercentage van 50%), al wordt dat bij paars-wit voorlopig ontkend.

In Rome wordt ook gesuggereerd dat linksback Ricardo Calafiori in de deal zou betrokken kunnen worden, maar dat gaat niet gebeuren. (jug)