Meer dan 40 procent van de Amerikanen denkt dat burgeroorlog dit decennium nog “waarschijnlijk” is

Meer dan twee op vijf Amerikanen gelooft dat in de komende tien jaar een burgeroorlog in het land “waarschijnlijk” is. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging door YouGov en The Economist.

Uit de nieuwe bevraging bij 1.500 Amerikanen blijkt dat twee derde van de Amerikanen gelooft dat de politieke verdeeldheid in het land sinds het begin van 2021 verergerd is. Een gelijkaardig deel zegt dat ook politiek geweld gestegen is. En weinigen zien daar de komende jaren verbetering in. Volgens 62 procent van de respondenten zal die verdeeldheid de komende jaren alleen erger worden. Het zijn vooral de republikeinen die zeggen dat die verdeeldheid groter is geworden en geloven dat dat in de toekomst zal verergeren.

In de bevraging werd ook de vraag gesteld wat volgens de respondenten de kans is dat dat politieke geweld zou uitmonden in een echte burgeroorlog. Veertien procent van de Amerikanen antwoorde dat zo’n burgeroorlog volgens hen “erg waarschijnlijk” is. Daarnaast denkt ook 43 procent van de Amerikanen dat de kans op zo’n burgeroorlog “enigszins waarschijnlijk” is. 35 procent daarentegen zegt dat het “niet (erg) waarschijnlijk is”.

(Lees verder onder de foto)

© Getty Images via AFP

De meeste experten, zo schrijven Amerikaanse media, denken niet dat het tot een gewapend conflict zal komen en dat een burgeroorlog zoals in 1861-1865 onwaarschijnlijk is. Maar toch duiken er steeds meer elementen op die mensen doen twijfelen. Zo voorspelde Lindsey Graham, senator van de staat zuid-Carolina, enkele dagen geleden “rellen” als de voormalige president Donald Trump aangeklaagd wordt voor het achterhouden van geheime documenten.

Experten zijn in Amerikaanse media niet te spreken over zulke uitspraken. Zij noemen zulke uitspraken “ongelooflijk onverantwoord” en denken daarbij terug aan de bestorming van het capitool op 6 januari 2021.

(sgg)