Britse militair doodgeschoten door slechtziende collega zonder lenzen

Een Britse legersergeant is op fatale wijze op een trainingsbasis in Pembrokeshire neergeschoten door een collega-militair ’met slechte ogen’ die zijn lenzen niet in had, zo meldt de BBC. Gavin Hillier diende onder meer in Irak en Afghanistan.

Het dramatische incident voltrok zich begin maart 2021 tijdens een live-vuuroefening op de basis van Castlemartin in Pembrokeshire. Hillier hield op dat moment toezicht, maar werd geraakt.

Nu blijkt uit onderzoek dat de soldaat die de trekker overhaalde slechtziend is en zijn lenzen die dag niet in had gedaan. Evenmin had hij een bril op. Daarmee zou zijn ’afgeweken van het beleid’, onder meer omdat leidinggevenden niet zouden hebben geweten dat zijn ogen niet goed waren. Die informatie mocht niet worden doorgegeven omdat het om medische gegevens ging, schrijft de Britse omroep. „De commandanten moeten meer bewustzijn krijgen, binnen de grenzen van de medische vertrouwelijkheid, om militairen die onder hen dienen met corrigerende lenzen aan te sturen”, klinkt het in een rapport over de fatale kwestie.

De familie van de omgekomen Hillier van het 1st Battalion zei eerder „diepbedroefd” te zijn over zijn dood. Hij werd onder meer uitgezonden naar Kosovo, Irak en Afghanistan. De politie doet nog verder onderzoek naar de zaak.

“Onze gedachten en medeleven gaan in deze droevige tijd uit naar de familie en vrienden van sergeant Gavin Hillier”, reageert een legerwoordvoerder.