Eén dode en twee gewonden nadat bewoners afwasmiddel te drinken krijgen in Amerikaans woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum in Californië is afgelopen weekend een vrouw gestorven nadat ze afwasmiddel in plaats fruitsap voorgeschoteld kreeg bij haar ontbijt. Twee andere bewoners moesten in het ziekenhuis opgenomen worden.

Drie bewoners van het Atria Park woonzorgcentrum in het Californische San Mateo moesten naar het ziekenhuis gebracht worden nadat ze zondagochtend afwasmiddel hadden gedronken. Een van hen overleed later in het ziekenhuis.

De politie startte een onderzoek naar de omstandigheden en het personeel dat het afwasmiddel had ‘opgediend’ werd geschorst in afwachting van het onderzoek.

Het woonzorgcentrum zelf gaf geen verdere informatie over de betrokken bewoners vrij, maar de dochter van de overleden vrouw stapte zelf naar een lokale tv-zender. Zij vertelde dat haar 93-jarige moeder overleden was. De vrouw had dementie en had assistentie nodig bij het eten. “Bij veel mensen, zoals bij mijn moeder, moet je de beker voor haar mond houden en het dan in haar mond gieten”, verklaarde de vrouw. De 93-jarige werd naar het ziekenhuis gebracht met ernstige verwondingen aan haar mond, keel en slokdarm, maar overleed later aan haar verwondingen.

(sgg)