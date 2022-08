Vrachtwagenchauffeur blijft langer in de cel na drama op Nederlands buurtfeest

De 45-jarige chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel, meldt het ompenbaar Ministerie. Bij het drama kwamen zaterdagavond op een buurtfeest zes volwassen personen om het leven, onder wie een hoogzwangere vrouw. Ook zeven aanwezigen, onder wie kinderen, raakten gewond.

De Spaanse chauffeur wordt medisch onderzocht, zijn bloed is afgenomen om te zien of er medicatie is gebruikt en er wordt gekeken of hij ten tijde van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze was afgeleid.

Vanwege het lopende onderzoek, kan het OM momenteel niet meer informatie geven. De man zit in beperking, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.