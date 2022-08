12-jarige schiet klasgenoot neer in Oakland

In Californië is een jongen van 12 jaar oud opgepakt nadat hij een 13-jarige klasgenoot had neergeschoten op school. De toestand van het slachtoffer is stabiel.

De hulpdiensten werden maandag even na de middag opgeroepen voor een schietincident in Madison Park Academy, in het oosten van Oakland. De dader kon snel worden ingerekend, terwijl het slachtoffer voor verzorging werd overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen stroomden bezorgde ouders toe die wanhopig op zoek waren naar nieuws over hun kinderen.

“Een school zou de veiligste plek moeten zijn voor onze kinderen”, schrijft burgemeester Libby Schaaf op Twitter. “Het toegenomen wapengeweld in ons land en onze stad is hartverscheurend en onaanvaardbaar.”

De politie onderzoekt het incident, het is nog niet duidelijk of het schot doelbewust of per ongeluk is afgevuurd. “Dit heeft gevolgen voor iedereen in onze stad”, zegt politiechef LeRonne Armstrong. “Niemand is immuun voor wapengeweld.”