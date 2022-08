Chaos op Engelse Leeds en Reading Festivals: SWAT-team valt binnen om vandalen op te sporen die tenten leegroven en vernielen

Op de laatste dag van de Leeds en Reading Festivals, een paar jaarlijkse muziekfestivals die op de respectievelijke plaatsen op hetzelfde moment plaatsvinden, is het uit de hand gelopen. Jongeren met capuchons liepen door de campings terwijl ze tenten en stoeltjes in brand staken. Die brandjes zouden al begonnen zijn in de late namiddag, maar kenden hun hoogtepunt rond 2.00 uur ’s nachts.

De beveiligingsagenten hadden moeite met de situatie onder controle te krijgen, waardoor versterking werd opgeroepen. Volgens ooggetuigen, die hun verhaal doen bij de Britse media, waren er overal brandjes te zien en was het pure chaos.

Op video’s op TikTok is te zien hoe zwaarbewapende agenten het terrein oplopen en een vermoedelijke verdachte oppakken achter een foodtruck. De verdachte werd daarna van het terrein geëscorteerd.

De politie laat aan de Britse pers weten dat eigenlijk alles vrij vlot verlopen is. “Er waren zondag enkele branden op de camping, maar de festivalbeveiliging had waterpompen en bluste deze binnen enkele minuten”, zei de politie maandag in een verklaring. “Er was zondag rond 16.30 uur enige ordeverstoring op de camping, maar dit werd binnen enkele minuten afgehandeld door de festivalbeveiliging en ongeveer vijftig mensen werden van het terrein verwijderd.”

(sgg)