Duits maandticket van 9 euro voor openbaar vervoer bespaart 1,8 miljoen ton CO2

Het maandticket van 9 euro voor het openbaar vervoer in Duitsland, waarmee sinds juni wordt geëxperimenteerd, heeft 1,8 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard, zo blijkt uit officiële cijfers.

Het ticket laat toe in het hele land regionale en lokale treinen te nemen, metro’s, trams en bussen. Door het ticket is de uitstoot van 1,8 miljoen ton CO2 bespaard, vanwege het aantal reizigers dat hun wagen in de garage heeft laten staan. Dat blijkt uit berekeningen van de Duitse federatie VDV.

Van de gebruikers zegt 10 procent afgezien te hebben van minstens één traject met de wagen ter week, zo blijkt uit een onderzoek van de federatie sinds juni, uitgevoerd bij 6.000 mensen per week.

In totaal zijn 52 miljoen tickets verkocht. Tien miljoen mensen die al een maandabonnement hadden, maakten er ook gebruik van, aldus VDV. Mensen uit de landelijke gebieden gebruikten het ticket maar weinig, door een gebrek aan adequaat transport.

Het ticket is niet langer beschikbaar vanaf woensdag om middernacht.