Opnieuw een Saoedische vrouw veroordeeld tot jarenlange celstraf voor Twitteractiviteit

In Saoedi-Arabië is opnieuw een vrouw veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor haar activiteit op Twitter. Nura al-Kahtani werd veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf, zo meldde de ngo DAWN (Democracy for the Arab World Now) dinsdag op basis van gerechtelijke documenten. De rechter oordeelde dat ze “het sociale weefsel (van het koninkrijk) wilde verscheuren met behulp van het internet” en “de openbare orde schenden met sociale media”, aldus DAWN.