Vrouw (28) kan niet langer dan drie minuten rechtstaan: “Ik ben allergisch voor zwaartekracht”

De 28-jarige Amerikaanse Lyndsi Johnson was tot enkele jaren geleden erg actief, maar door een uiterst zeldzame aandoening is de vrouw nu “allergisch voor zwaartekracht.” Ze kan niet langer dan drie minuten rechtstaan en ligt daardoor bijna de hele dag in bed.

In 2018 werd de nu 28-jarige Lyndsi ontslagen als technieker uit de marine om medische redenen. De vrouw had al enkele jaren heftige pijn in haar rug en begon ook geregeld over te geven. En het werd erger en erger. Ze kon niet langer dan drie minuten aan een stuk rechtstaan of ze viel flauw. Op een slechte dag verloor ze wel tot tien keer het bewustzijn.

Na jaren van de ene dokter naar de andere te trekken, kreeg ze begin dit jaar eindelijk een diagnose. De vrouw lijdt aan posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom. Dat is een aandoening waarbij een abnormale en snelle stijging van de hartslag wordt uitgelokt door recht te staan of te zitten. Dat kan tot duizeligheid en flauwvallen leiden. Heel wat mensen leiden aan het syndroom, maar Lyndsi is een uitzonderlijk geval.

“Ik ben allergisch voor zwaartekracht. Het klinkt gek, maar het is waar”, zegt ze. “Ik kan niet langer dan drie minuten rechtstaan zonder me flauw te voelen, misselijk te worden of flauw te vallen. Ik lig de hele dag in bed - tot wel 23 uur per dag.” Technisch gezien is het syndroom geen allergie, maar voor sommige mensen lijkt dat wel zo.

“Ik viel overal flauw. Ik was aan het winkelen in de supermarkt en moest gaan zitten omdat ik me flauw voelde of in de sportschool. Ik ben zelfs flauwgevallen nadat mijn hond had geblaft”, zegt ze. De vrouw is nu bijna volledig afhankelijk van haar man. “Ik had nooit gedacht dat een 28-jarige een stoel in de douche zou moeten gebruiken. Ik kan mijn huis niet meer uit.”

