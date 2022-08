Tegen 2050 is helft van zomers vergelijkbaar met of erger dan die van 2022, zegt Franse klimatologische dienst

De voorbije weken kreeg Frankrijk te maken met drie hittegolven die in totaal 33 dagen duurden. Dat wordt een “voorbode” van een toekomst die gekenmerkt zal zijn door klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande branden, droogtes en stormen met dodelijke slachtoffers. Dit geldt ook als de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaken, binnen de perken wordt gehouden.

De gemiddelde temperatuur van de zomer van 2022 lag alvast 2,3° C boven het gemiddelde van de periode 1991-2020, en is de tweede warmste sinds het begin van de metingen in 1900. De zomer van 2003 blijft voorlopig de warmste, met een gemiddelde dat 2,7° C boven de normale waarden lag.

Metéo France wijst erop dat de gevolgen van de klimaatopwarming zich alsmaar beter laten voelen: van de acht laatste zomers staan er zes in de top 10.

Maandag al kwam het KMI in ons land met de cijfers voor de zomermaanden. Het KMI verwacht uit te komen op een gemiddelde temperatuur van 19,6° C, tegen normaal 17,9. Het absolute record blijft 19,9 graden Celsius uit 2018.