Anass Zaroury verlaat Charleroi en trekt naar Burnley

Zaroury, jeugdproduct van Zulte Waregem, tekende in 2019 bij Lommel. In 2021 maakte hij de overstap naar Charleroi. Bij de Zebra’s was hij goed voor zeven goals in 44 wedstrijden. Dit seizoen zat hij aan twee goals in vijf wedstrijden.

Zaroury is al de 14e zomertransfer voor Burnley, de vijfde die overkomt uit de Jupiler Pro League. Naast Zaroury waren dat Samuel Bastien (Standard), Josh Cullen (Anderlecht), Vitinho (Cercle Brugge) en Manuel Benson (Antwerp). Ook Taylor Harwood-Bellis, overgenomen van Manchester City, speelde tussen juli 2021 en januari 2022 in de Jupiler Pro League, voor Anderlecht.

“Het project hier is duidelijk en ik kan niet wachten om mijn debuut te maken,” vertelde Zaroury op de site van zijn nieuwe club.Ook Vincent Kompany is tevreden met de nieuwe aanwinst: “Hij is een veelbelovend jong talent, een speler die kan rennen en hard kan werken voor het team, terwijl hij ook grote vaardigheden heeft en een bedreiging is voor het doel,” aldus de ex-verdediger van Manchester City.

Na zes speeldagen is Burnley zesde in het Championship met negen punten.