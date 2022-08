Daar is plots Landry Dimata: Belgische spits verlaat Espanyol op uitleenbasis voor avontuur in de Eredivisie

NEC volgt de 24-jarige Dimata al jaren, zo vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen. “Maar het leek lange tijd onmogelijk om hem naar Nijmegen te halen. Hij combineert snelheid met een goede balcontrole en is een van de beste koppers in de Spaanse La Liga. Een ernstige knieblessure speelde hem in het verleden parten, maar hij is nu klaar om zijn kwaliteiten te tonen bij NEC.”

De intussen 24-jarige Dimata komt uit de jeugdopleiding van Standard Luik. Zijn debuut in de hoogste voetbalklasse beleefde hij bij KV Oostende, waarna al snel een miljoenentransfer naar Wolfsburg volgde. In Duitsland kon hij echter niet doorbreken en zo kwam hij opnieuw in eigen land bij Anderlecht terecht. Ook daar bleef hij - mede door blessureleed - onder de verwachtingen, waarna er een reddingsboei kwam van Espanyol.

In Barcelona heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2024.