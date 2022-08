Wout Faes wil hogerop en moet man van bijna 90 miljoen doen vergeten bij Leicester City

Bij de Foxes spelen momenteel al drie Belgen met Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet. Al flirten Tielemans - bezig aan zijn laatste contractseizoen - en Praet - die op interesse kan rekenen van Torino - wel nog met een zomertransfer. Leicester gaat deze week stevig cashen voor Wesley Fofana. De Fransman gaat voor 75 miljoen Britse pond (87 miljoen euro) naar Chelsea. Fofana slaagde dinsdag voor zijn medische testen.

Als vervanger aast Leicester City op Wout Faes. De Belg van Reims wil graag een stap hogerop zetten en dus onderhandelt de Franse club, die eerder een Italiaans bod afwees, met de Foxes. Er zou voor Faes een vijfjarig contract klaarliggen in Engeland en de transfersom zou om en bij de 20 miljoen euro (inclusief bonussen) bedragen.

De 24-jarige Faes werd opgeleid bij Anderlecht en trok in 2020 via KV Oostende naar Reims. Daar kwam hij tot 77 optredens. In juni maakte hij zijn debuut als Rode Duivel. Leicester is slecht gestart aan het nieuwe seizoen en bengelt met 1 op 12 momenteel onderaan de Premier League.