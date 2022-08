Troosteloos gelijkspel van Milan met invaller Charles De Ketelaere overschaduwd door twee zware blessures (en tranen)

Alexis Saelemaekers was de enige Belg in de basis bij de Italiaanse kampioen. Charles De Ketelaere nam plaats op de bank (komend weekend is het de derby tegen Inter), de geblesseerde Divock Origi zat niet in de selectie.

Saelemaekers speelde echter een draak van een eerste helft. Hij maakte weinig klaar op de rechterflank, kreeg een gele kaart en was - samen met Alessandro Florenzi - betrokken bij de fout die leidde tot een penalty voor de thuisploeg. Die werd echter gemist door Domenico Berardi.

Het clubicoon van Sassuolo moest na de pauze geblesseerd naar de kant. De Europese kampioen kreeg een forse duw in de rug van Theo Hernandez en kwam slecht neer. Hij moest met tranen in de ogen vervangen werden en kreeg ook op de bank zijn emoties niet onder controle. Het is voorlopig afwachten hoe zwaar zijn blessure is.

Ook in tranen: Alessandro Florenzi. De rechtsback van Milan trok in het slot van de partij een spurtje na een lange bal, maar greep net voor een ingreep naar zijn dijspier. Een schoolvoorbeeld van een verrekking. De Italiaan droop meteen af richting kleedkamer, waarna Milan de partij moest uitspelen met z’n tienen. Het leverde zowaar nog bijna een goal op toen invaller De Ketelaere zich knap vrij dribbelde en Raphael Leao bediende. De trapte echter te zwak richting doel van Andrea Consigli.

Milan telt na vier competitiewedstrijden 8 punten en is daarmee voorlopig leider. Sassuolo is tiende met 5 op 12.