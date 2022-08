Wegens succes verlengd: ‘Taxi Joris’, waarin Joris Hessels fascinerende mensen met een verhaal naar hun plek van bestemming brengt. Vanavond stapt Hayat Azzam (42) in. De Marokkaanse vrouw is een van de weinige vrouwelijke scheidsrechters in West-Vlaanderen. “Meisjes die voetbalden, waren taboe.”