James Webb en Hubble ruimtetelescopen nemen spectaculair beeld van ‘spookmelkweg’

Op het nieuwe beeld van de ruimtetelescopen is Messier 74 te zien, een spiraalvormig sterrenstelsel, dat zo’n 32 miljoen lichtjaren van ons verwijderd ligt. In het Engels wordt het ook wel eens Phantom Galaxy of spookmelkweg genoemd. Volgens het European Space Agency ligt het sterrenstelsel in het sterrenbeeld vissen.

“M74 is een bepaald type spiraalstelsel dat bekend staat als een ‘grand design spiraal’, wat betekent dat de spiraalarmen prominent en duidelijk gedefinieerd zijn, in tegenstelling tot de fragmentarische en rafelige structuur die in sommige spiraalstelsels te zien is”, klinkt het.

Het beeld werd geconstrueerd op basis van data van de nieuwe James Webb telescoop en de oude Hubble ruimtetelescoop. Webb is erg goed in het observeren van infrarode golflengtes, terwijl Hubble een erg scherp beeld kan maken van ultraviolet en zichtbare golflengtes. Hierdoor konden bijzonder heldere gebieden van stervorming in de Phantom Galaxy-beelden worden onthuld. (sgg)