Anderlecht haalt krachtpatser bij AS Roma: Amadou Diawara op het punt om te tekenen bij paars-wit

Het was een dilemma. Anderlecht wil jonkies Marco Kana (20) en Kristian Arnstad (18) graag definitief lanceren, maar het opteert nu toch voor een extra middenvelder. De volgende twee maanden staan er 18 matchen op de agenda en RSCA wil niet zonder pure controlerende middenvelder zitten als er nog iets voorvalt met Kana. Bovendien kon de centrale as van paars-wit nog wat métier en power gebruiken sinds de blessure van Trebel.

De krachtpatser die de Brusselaars aan het binnen hengelen zijn, heeft alvast een mooi visitekaartje. Amadou Diawara zit bij AS Roma wel op een zijspoor, maar sinds hij op zijn 16de in Italië belandde, legde de middenvelder een mooi parcours af. Hij is een type Yaya Touré: sterk met goeie voeten. Zijn carrière kwam van de grond bij Bologna waarna Napoli hem wegkocht voor 14,5 miljoen. In het Zuiden van Italië voetbalde hij niet alleen samen met Dries Mertens, maar werd hij ook gecoacht door Maurizio Sarri en Carlo Ancelotti. In 2018 werd Diawara bijna kampioen met Napoli en hij was ook actief in de Champions League tegen Real Madrid en Man City. De liefde in Napoli bleef helaas niet duren, maar AS Roma betaalde in 2019 toch nog 21 miljoen voor hem.

© © Amadou Diawara

Hoe raakte zijn carrière dan in verval? In de hoofdstad liep hij een knieblessure op en toen hij weer fit was, brak de coronacrisis uit. Uiteindelijk botste Diawara op José Mourinho die niet in hem geloofde. Vorig jaar speelde hij maar acht keer mee en dit seizoen stond hij helemaal buitenspel. Diawara moest zelfs individueel trainen. Roma wilde van hem af omdat zijn jaarsalaris zo’n 4 miljoen bruto bedroeg.

Olsson nog weg?

Simpel was zijn vertrek niet. De voorbije maanden klopten heel wat (grote) teams aan – zoals Valencia – maar die deals sprongen af. Volgens Italiaanse media wilde Diawara geen salaris inleveren, maar de vork zat anders in de steel. De speler wilde alleen naar een club waar hij uitzicht had op veel speelminuten. Vierde keus zijn was geen optie meer. Daarom sprak RSCA hem – tot ieders verbazing – aan. Diawara zette Roma met de rug tegen de muur en was bereid om in Brussel véél loon in te leveren.

De Guineeër moet nu nog medische testen afleggen en de laatste details met Roma worden nog uitgeklaard, maar met een transferprijs van – naar verluidt – zo’n 1,5 miljoen euro neemt Anderlecht weinig financiële risico’s. Als Diawara zich hier herlanceert, zullen de Italianen nog mee profiteren dankzij een doorverkooppercentage van 50 procent.

Diawara zelf ziet het Lotto Park alvast als een nieuwe springplank. Hij zal concurreren met Kana, Arnstad en Ashimeru. Eens hij getekend heeft, is het evenwel niet uitgesloten dat Kristoffer Olsson nog andere oorden opzoekt.