Nooit eerder getoonde brieven tonen ijdel kantje van schrijver Charles Dickens

Een tiental nooit eerder getoonde brieven van de bekende Britse schrijver zijn vanaf deze week te zien in het Charles Dickens Museum in Londen. En die brieven tonen de ijdele kant van de man achter Oliver Twist.

In een reeks brieven die nooit eerder aan het publiek werden getoond, uit de schrijver zijn ergernissen over onder andere de postbezorging. In zijn dorp Higham in Kent was er een plan om op zondag niet langer post te verdelen. Dickens, een fervent brievenschrijver, was daar niet mee opgezet. Zo blijkt uit enkele brieven. Op 10 februari 1866 schrijft hij:“ Ik maak ernstig bezwaar tegen het toebrengen van dergelijk ongemak aan mijzelf.”

Hij verwijst naar het aantal brieven dat hij ontvangt en verstuurt, en zegt dat hij “zozeer zou worden gehinderd door de voorgestelde beperking dat ik denk dat die mij ertoe zou dwingen mijn eigendom hier te verkopen” en dus Higham te verlaten. “Ik sta op goede voet met mijn buren, arm en rijk, en ik geloof dat ze het jammer zouden vinden mij te verliezen”, schrijft de auteur van klassiekers als Oliver Twist en A Christmas Carol.

Volgens Emily Dunbar, curator van het museum, is de brief “een goed voorbeeld van Dickens’ zelfingenomenheid, zijn besef van zijn grote roem en positie in de maatschappij die op de voorgrond treedt.”

Een diva

In een andere brief, geschreven op 5 augustus 1846 op vakantie in het Zwitserse Lausanne, schrijft hij aan zijn vriend Thomas Mitton dat de stad net “zo wonderbaarlijk als lelijk is.”

En nog een ander exemplaar is een uitnodiging voor een diner bij Dickens thuis. Daarin schrijft hij: “Zeg ‘nee’ en ik vergeef het je nooit. Zeg ‘ja’ en kom aanstaande donderdag om tien minuten over zes bij ons eten, en ik zal altijd trouw de uwe blijven.”

Peter Orford, lector Engelse literatuur aan de University of Buckingham en biograaf van Dickens, vertelt aan de Washington Post dat de schrijver “een man van het volk” probeerde te zijn, maar dat hij ook erg stond op zijn privacy. “Hij kon een beetje een diva zijn en de aandacht vasthouden als het hem uitkwam,” zegt hij, omdat er “altijd belangstelling was voor hem als persoon,” maar op andere momenten vond hij de publieke aandacht “opdringerig”.

(sgg)