Futaba kreeg het in 2011 het hardst te verduren. Het herbergt een deel van de reactoren en boven het dorp barstte ook nog een stortbui los die de radioactieve wolk deed neerslaan. — © VIA REUTERS

Elf jaar en vijf maanden na de kernramp van Fukushima is het laatste dorp dat getroffen werd door de catastrofe door de autoriteiten vrijgegeven. Toch blijft het leven in Futaba moeilijk. Voor tachtig procent van het grondgebied blijven maatregelen van kracht. Het is afwachten of het dorp weer zal heropleven. Voorlopig bedanken de meeste geëvacueerden om terug te keren.